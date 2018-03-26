ПАО "Львовгаз" завершило 2017 год с убытком 652,7 млн гривен

Установлен НКРЭКУ тариф на распределение природного газа не покрывает реальную стоимость работ, товаров и услуг

Выручка компании "Львовгаз" за 2017 год, которая формируются за счет тарифа на распределение природного газа, в прошлом году составила 5,9 млрд гривен. В связи с тем, что установленный НКРЭКУ тариф не покрывает экономически обоснованных расходов "Львовгаза", расходы компании превысили выручку. Это привело к получению убытка в размере 652,7 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Установлен НКРЭКУ тариф на распределение природного газа не покрывает реальную стоимость работ, товаров и услуг. Именно поэтому деятельность компании "Львовгаз" является убыточной уже пятый год подряд.

К примеру, расчетом действующего тарифа предусмотрено, что "Львовгаз" будет закупать на рынке газ для производственно-технологических нужд по цене 5 886,6 грн за тыс. куб. м. Однако средняя цена природного газа в прошлом году составила 7 816,4 грн за тыс. куб. м. Закупка газа проводится только в НАК "Нафтогаз Украины".

В действующем тарифе компании "Львовгаз" на закупку природного газа для производственно-технологических нужд предусмотрено 467,8 млн грн. В то время, когда стоимость закупки этого газа на рынке составляет 612,7 млн грн (по факту 2017 года). С учетом того, что расходы на приобретение газа для технологических нужд составляют 54% от всей тарифной выручки, заниженная цена газа в расчете действующего тарифа стала главной причиной получения убытков.

По 2017 год выросли и другие статьи расходов, связанные с деятельностью компании. Например, стоимость топлива, необходимого для работы аварийно-диспетчерской службы "Львовгаза" в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 30%.

На сегодня, средний уровень заработной платы в ПАО "Львовгаз" почти на 28% меньше по энергетической отрасли Львовщины. И в десятки раз ниже среднюю зарплату сотрудника НАК "Нафтогаз Украины".

ПАО "Львовгаз" неоднократно обращалось к НКРЭКУ, которая устанавливает тарифы на распределение природного газа, по расчетам экономически обоснованных затрат компании. В 2017 году "Львовгаз" дважды проходило процедуру представления тарифов, однако они не были утверждены.

В марте этого года ПАО "Львовгаз" с соблюдением всех процедур очередной раз подало в НКРЭКУ обоснование нового тарифа. Он разработан в соответствии с Временной методикой определения и расчета тарифа на услуги распределения природного газа, которая будет действовать до 31 марта 2019 года.