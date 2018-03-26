ПАТ "Львівгаз" завершило 2017 рік із збитком 652,7 млн гривень

Встановлений НКРЕКП тариф на розподіл природного газу не покриває реальну вартість робіт, товарів та послуг

Виручка компанії "Львівгаз" за 2017 рік, яка формуються за рахунок тарифу на розподіл природного газу, в минулому році становила 5,9 млрд гривень. У зв’язку із тим, що встановлений НКРЕКП тариф не покриває економічно обгрунтованих витрат "Львівгазу", видатки компанії перевищили виручку. Це призвело до отримання збитку в розмірі 652,7 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Встановлений НКРЕКП тариф на розподіл природного газу не покриває реальну вартість робіт, товарів та послуг. Саме тому діяльність компанії "Львівгаз" є збитковою вже п’ятий рік поспіль.

До прикладу, розрахунком діючого тарифу передбачено, що "Львівгаз" закуповуватиме на ринку газ для виробничо-технологічних потреб за ціною 5 886,6 грн/тис. куб. м. Однак середня ціна природного газу минулоріч становила 7 816,4 грн/тис. куб. м. Закупівля газу проводиться тільки у НАК "Нафтогаз України".

В діючому тарифі компанії "Львівгаз" на закупівлю природного газу для виробничо-технологічних потреб передбачено 467,8 млн грн. В той час, коли вартість закупівлі цього газу на ринку становить 612,7 млн грн (по факту 2017 року). З урахуванням того, що витрати на придбання газу для технологічних потреб складають 54% від всієї тарифної виручки, занижена ціна газу у розрахунку діючого тарифу стала головною причиною отримання збитків.

За 2017 рік зросли й інші статті витрат повязані з діяльністю компанії. Наприклад, вартість пального, необхідного для роботи аварійно-диспетчерської служби "Львівгазу" у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла на 30%.

На сьогодні, середній рівень заробітної плати в ПАТ "Львівгаз" майже на 28% менший ніж по енергетичній галузі Львівщини. І в десятки разів нижчий за середню зарплату співробітника НАК "Нафтогаз України".

ПАТ "Львівгаз" неодноразово зверталось до НКРЕКП, котра встановлює тарифи на розподіл природного газу, з розрахунками економічно обгрунтованих витрат компанії. У 2017 році "Львівгаз" двічі проходило процедуру подання тарифів, однак вони не були затверджені.

В березні цього року ПАТ "Львівгаз" з додержанням усіх процедур черговий раз подало до НКРЕКП обґрунтування нового тарифу. Він розроблений відповідно до Тимчасової методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, котра діятиме до 31 березня 2019 року.