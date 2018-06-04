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Интервью

ПАО "Львовгаз" провел тестирование платформы суточной балансировки "Укртрансгаза"

НовостиЭнергетика    04.06.2018 - 22:58
Фото: газовый вентиль (kmu.gov.ua)
Фото: газовый вентиль (kmu.gov.ua)

Представители оператора ГРС направили оператору ГТС предложения по расширению доступов на TSO-IP Platform

На протяжении последних недель диспетчеры ПАО "Львовгаз" проводили тестирование информационной платформы, приобретенной ЧАО "Укртрансгаз". Они направили оператору ГТС предложения, которые позволят настроить полноценный обмен данными между оператором и оператором ГТС ГРС. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Специалисты ПАО "Львовгаз" провели тестирование информационной платформы суточного балансировки, представленной Чао "Укртрансгаз". Представители оператора ГРС направили оператору ГТС предложения по расширению доступов на TSO-IP Platform.

Специалисты ПАО "Львовгаз" обращают внимание, что сейчас часть информации недоступна для просмотра диспетчерами операторов ГРС. Не в полном объеме отражаются перетоки газа между компаниями, перечень точек передачи. Ограниченные доступы диспетчеров сужают оперативную картину потребления газа и не позволяют провести полноценное тестирование и подготовку к суточному балансировки.

"Суточное балансировки в соответствии с законодательством запланированное с 1 августа этого года. Следовательно, тестирование информационной платформы уже началось чтобы была возможность ее усовершенствовать. Сейчас мы заметили, что предлагаемая "Укртрансгазом" программа отражает поступления не совсем корректной информации от добывающих компаний", - говорит технический Директор ПАО "Львовгаз" Павел Сербан.

В ПАО "Львовгаз" считают, что решение этих и ряда технических вопросов даст возможность установить полноценный обмен информацией между оператором и оператором ГТС ГРС. Это сделает возможным запуск полноценного функционирования платформы с 1 августа 2018 года. Кроме ПАО "Львовгаз", еще 15 операторов ГРС провели тестирование информационной платформы ЧАО "Укртрансгаз".

Внедрение суточного балансировки рынка предусмотрено Кодексом газораспределительных систем и запланированное на 1 августа 2018 года. Благодаря ежедневному балансировке потребители смогут закрывать свой баланс каждый день, а не ожидать завершения месяца, как это происходит сейчас. Это упростит обмен информацией участников рынка и обеспечит точный учет заявленного и реально отобранного газа.

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Теги публикации: Львов, газ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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