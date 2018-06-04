ПАТ "Львівгаз" провів тестування платформи добового балансування "Укртрансгазу"

Представники оператора ГРМ направили оператору ГТС пропозиції щодо розширення доступів на TSO-IP Platform

Впродовж останніх тижнів диспетчери ПАТ "Львівгаз" проводили тестування інформаційної платформи, придбаної ПрАТ "Укртрансгаз". Вони направили оператору ГТС пропозиції, які дозволять налаштувати повноцінний обмін даними між оператором ГТС і оператором ГРМ. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Фахівці ПАТ "Львівгаз" провели тестування інформаційної платформи добового балансування, представленої ПрАТ "Укртрансгаз". Представники оператора ГРМ направили оператору ГТС пропозиції щодо розширення доступів на TSO-IP Platform.

Спеціалісти ПАТ "Львівгаз" звертають увагу, що зараз частина інформації недоступна для перегляду диспетчерами операторів ГРМ. Не в повному обсязі відображаються перетоки газу між компаніями, перелік точок передачі. Обмежені доступи диспетчерів звужують оперативну картину споживання газу і не дозволяють провести повноцінне тестування та підготовку до добового балансування.

"Добове балансування відповідно до законодавства заплановане від 1 серпня цього року. Відтак, тестування інформаційної платформи вже розпочалось аби була можливість її вдосконалити. Наразі ми зауважили, що пропонована "Укртрансгазом" програма відображає надходження не зовсім коректної інформації від видобувних компаній", - говорить Директор технічний ПАТ "Львівгаз" Павло Сербан.

В ПАТ "Львівгаз" вважають, що вирішення цих та низки технічних питань дасть можливість встановити повноцінний обмін інформацією між оператором ГТС і оператором ГРМ. Це зробить можливим запуск повноцінного функціонування платформи з 1 серпня 2018 року. Окрім ПАТ "Львівгаз", ще 15 операторів ГРМ провели тестування інформаційної платформи ПрАТ "Укртрансгаз".

Впровадження добового балансування ринку передбачене Кодексом газорозподільних систем і заплановане на 1 серпня 2018 року. Завдяки щоденному балансуванню споживачі зможуть закривати свій баланс кожного дня, а не очікувати завершення місяця, як це відбувається зараз. Це спростить обмін інформацією учасників ринку і забезпечить точний облік заявленого і реально відібраного газу.