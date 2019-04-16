ПАО "Харьковгоргаз" завершило финансовый год с убытком в 168 млн гривен

16 апреля 2019 года в ПАО "Харьковгоргаз" состоялось ежегодное собрание акционеров. По их результатам утверждены годовые отчеты за прошлый год и направления развития предприятия на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что объем распределения природного газа потребителям в 2018 году увеличился на 8,3% или на 114 млн куб. м газа по сравнению с 2017 годом. План развития газораспределительной системы ПАО "Харьковгоргаз" в 2018 году был направлен в первую очередь на преодоление темпов старения газораспределительной системы Харькова, что позволяет гарантировать надежность и безопасность ее эксплуатации.

"Уже более двух лет "Харьковгоргаз" заканчивает с убытком. В 2017 году убытки предприятия составили 5,8 млн гривен, прошлый год - 168 млн гривен. Главной причиной финансовых потерь является заниженный тариф, который существенно не пересматривался несколько лет. Неоднократно к Регулятору направлялись обоснования пересмотра действующего тарифа на услуги распределения природного газа, но тариф до сих пор на уровне 2016 года", - отметила директор финансовый ПАО "Харьковгоргаз" Оксана Кремса.

По словам пресс-службы, всего для выполнения Инвестиционной программы за прошлый год предприятием потрачено 6533,3 тыс. гривен. В том числе за счет амортизационных отчислений выполнение составляет 115% от плана, включая капитальный ремонт газопроводов - 0,234 км, реконструкцию газопроводов - 0,433 км, капитальный ремонт отключающих устройств - 8 шт., реконструкция ШГРП - 5 шт., реконструкция объектов ЭХЗ - 8 шт.

"В 2019 году компания планирует продолжить работу по обеспечению надежной и безопасной эксплуатации газораспределительных систем, улучшение финансового состояния предприятия, надлежащего выполнения инвестиционных программ", - говорится в сообщении.