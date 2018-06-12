Наибольший объем работ по комплексной диагностике газопроводов, их обследованию, проверке и обслуживанию проводится в летний период

В течение 2018 года ПАО "Харьковгаз" проведет комплексную диагностику 3,5 тыс. км газовых сетей в области. На финансирование этих работ необходимо направить более 3 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Из-за старения газораспределительной системы, по сравнению с прошлым годом протяженность газопроводов, требующих комплексного обследования, увеличилась на 400 км. А значит, вместе со старением газопроводов ежегодно увеличивается потребность инвестиций в сети.

Жителям Харьковской области природный газ поступает 17 тыс. км. газопроводов. Более половины распределительных сетей эксплуатируется более 25 лет. Чем старше газопровод, тем выше опасность его аварийности. Поэтому газопроводы старше 25 лет - диагностируются раз в три года, старше 40 лет - раз в год.

"Во время комплексной диагностики, с помощью специальных высокоточных приборов проводится техническая оценка состояния газопровода, измерение толщины стенки металла трубы, изоляции, определяется коррозионное состояние трубы и коррозионная активность почвы. Такие проверки позволяют определить повреждения на газовых сетях, своевременно устранить дефекты, предупредить аварийные ситуации", - отметил начальник лаборатории электрохимической защиты газопроводов ПАО "Харьковгаз" Олег Плиско.

Наибольший объем работ по комплексной диагностике газопроводов, их обследованию, проверке и обслуживанию проводится в летний период. Это позволяет подготовить сети к загруженной работе в отопительном сезоне, избежать незапланированных отключений газа потребителям во время холодов.