Найбільший обсяг робіт з комплексної діагностики газопроводів, їх обстеження, перевірки та обслуговування проводиться в літній період

Протягом 2018 року ПАТ "Харківгаз" проведе комплексну діагностику 3,5 тис. км газових мереж в області. На фінансування цих робіт необхідно спрямувати понад 3 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Із-за старіння газорозподільної системи, у порівнянні з минулим роком протяжність газопроводів, вимагають комплексного обстеження, збільшилася на 400 км. А отже, разом зі старінням газопроводів щорічно збільшується потреба інвестицій в мережі.

Жителям Харківської області природний газ надходить 17 тис. км. газопроводів. Більше половини розподільних мереж експлуатується більше 25 років. Чим старше газопровід, тим вище небезпека його аварійності. Тому газопроводи старше 25 років - діагностуються раз у три роки, старше 40 років - раз на рік.

"Під час комплексної діагностики, за допомогою спеціальних високоточних приладів проводиться технічна оцінка стану газопроводу, вимірювання товщини стінки металу труби, ізоляції, визначається корозійний стан труби і корозійна активність ґрунту. Такі перевірки дозволяють визначити пошкодження на газових мережах, своєчасно усунути дефекти, попередити аварійні ситуації", - зазначив начальник лабораторії електрохімічного захисту газопроводів ПАТ "Харківгаз" Олег Плиско.

Найбільший обсяг робіт з комплексної діагностики газопроводів, їх обстеження, перевірки та обслуговування проводиться в літній період. Це дозволяє підготувати мережі до завантаженої роботі в опалювальному сезоні, уникнути незапланованих відключень газу споживачам під час холодів.