ПАО "Днепропетровскгаз" провело тестирование платформы суточной балансировки "Укртрансгаза"

Специалисты ПАО "Днепропетровскгаз" обращают внимание, что сейчас часть информации недоступна для просмотра диспетчерами операторов ГРС

На протяжении последних недель диспетчеры ПАО "Днепропетровскгаз" проводили тестирование информационной платформы, приобретенной ЧАО "Укртрансгаз". Они направили оператору ГТС предложения, которые позволят настроить полноценный обмен данными между оператором и оператором ГТС ГРС. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Специалисты ПАО "Днепропетровскгаз" провели тестирование информационной платформы суточного балансировки, представленной ЧАО "Укртрансгаз". Представители оператора ГРС направили оператору ГТС предложения по расширению доступов на TSO-IP Platform.

Специалисты ПАО "Днепропетровскгаз" обращают внимание, что сейчас часть информации недоступна для просмотра диспетчерами операторов ГРС. Не в полном объеме отражаются перетоки газа между компаниями, перечень точек передачи. Ограниченные доступы диспетчеров сужают оперативную картину потребления газа и не позволяют провести полноценное тестирование и подготовку к суточному балансировки.

"На сегодняшний день продолжается тестирование информационной платформы с целью ее совершенствования. В функционале платформы уже выявлены отдельные недостатки. Также используется много условных обозначений и аббревиатур. Для полноценной работы нужен глоссарий с их расшифровкой", - говорит технический директор ПАО "Днепропетровскгаз" Сергей Бачурин.

В ПАО "Днепропетровскгаз" считают, что решение этих и ряда технических вопросов даст возможность установить полноценный обмен информацией между оператором и оператором ГТС ГРС. Это сделает возможным запуск полноценного функционирования платформы с 1 августа 2018 года. Кроме ПАО "Днепропетровскгаз", еще 15 операторов ГРС провели тестирование информационной платформы Чао "Укртарнсгаз".

Внедрение суточного балансировки рынка предусмотрено Кодексом газораспределительных систем и запланированное на 1 августа 2018 года. Благодаря ежедневному балансировке потребители смогут закрывать свой баланс каждый день, а не ожидать завершения месяца, как это происходит сейчас. Это упростит обмен информацией участников рынка и обеспечит точный учет заявленного и реально отобранного газа.