ПАТ "Дніпропетровськгаз" провело тестування платформи добового балансування "Укртрансгазу"

Спеціалісти ПАТ "Дніпропетровськгаз" звертають увагу, що зараз частина інформації недоступна для перегляду диспетчерами операторів ГРМ

Впродовж останніх тижнів диспетчери ПАТ "Дніпропетровськгаз" проводили тестування інформаційної платформи, придбаної ПрАТ "Укртрансгаз". Вони направили оператору ГТС пропозиції, які дозволять налаштувати повноцінний обмін даними між оператором ГТС і оператором ГРМ. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Фахівці ПАТ "Дніпропетровськгаз" провели тестування інформаційної платформи добового балансування, представленої ПрАТ "Укртрансгаз". Представники оператора ГРМ направили оператору ГТС пропозиції щодо розширення доступів на TSO-IP Platform.

Спеціалісти ПАТ "Дніпропетровськгаз" звертають увагу, що зараз частина інформації недоступна для перегляду диспетчерами операторів ГРМ. Не в повному обсязі відображаються перетоки газу між компаніями, перелік точок передачі. Обмежені доступи диспетчерів звужують оперативну картину споживання газу і не дозволяють провести повноцінне тестування та підготовку до добового балансування.

"На сьогоднішній день триває тестування інформаційної платформи з метою її вдосконалення. У функціоналі платформи вже виявлено окремі недоліки. Також використовується багато умовних позначень та абревіатур. Для повноцінної роботи потрібен глосарій з їх розшифровкою", - говорить технічний директор ПАТ "Дніпропетровськгаз" Сергій Бачурін.

В ПАТ "Дніпропетровськгаз" вважають, що вирішення цих та низки технічних питань дасть можливість встановити повноцінний обмін інформацією між оператором ГТС і оператором ГРМ. Це зробить можливим запуск повноцінного функціонування платформи з 1 серпня 2018 року. Окрім ПАТ "Дніпропетровськгаз", ще 15 операторів ГРМ провели тестування інформаційної платформи ПрАТ "Укртарнсгаз".

Впровадження добового балансування ринку передбачене Кодексом газорозподільних систем і заплановане на 1 серпня 2018 року. Завдяки щоденному балансуванню споживачі зможуть закривати свій баланс кожного дня, а не очікувати завершення місяця, як це відбувається зараз. Це спростить обмін інформацією учасників ринку і забезпечить точний облік заявленого і реально відібраного газу.