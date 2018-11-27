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ПАО "Днепропетровскгаз" за 10 месяцев распределило 936,4 млн куб. м газа

Новости » Энергетика    27.11.2018 - 12:52
ПАО "Днепропетровскгаз" за 10 месяцев распределило 936,4 млн куб. м газа
Иллюстративное фото (104.ua)

Из года в год объемы потребления голубого топлива в регионе уменьшаются

За десять месяцев текущего года ПАО "Днепропетровскгаз" распределило потребителям 936 млн. куб. м природного газа. Это на 28.4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится о том, что такая тенденция наблюдается уже второй год подряд. Основные причины - уменьшение потребления газа всеми категориями потребителей и погодные условия. В этом году использование газа промышленными потребителями сократилось на 41,1%,  населением на  13,7% и предприятиями теплокоммунэнергетики - на 4,8%, бюджетными организациями  на 3,8% и религиозными организациями на 3,1%.

Поступление средств от предоставления услуг по распределению газа зависит от распределенных объемов природного газа. Из года в год объемы потребления голубого топлива в регионе уменьшаются, соответственно уменьшаются и поступления средств за оказанные услуги.

"Почти все средства, вырученные предприятием, как плата за услуги распределения газа направляются на производственную деятельность и финансирование инвестиционной программы. Ощутимое уменьшение объемов его распределения, а с ним и дефицит тарифной выручки негативно влияют на деятельность компании", - говорит директор технический ПАО "Днепропетровскгаз" Сергей Бачурин.

Ситуацию осложняет задолженность перед предприятием за предоставленные потребителям услуги распределения газа, которая на конец октября текущего года превысила  500 тыс. гривен. Из них более 400 тыс. гривен. задолжали предприятия - производители тепловой энергии. Остальное - бюджетные организации и коммунально-бытовые предприятия. 

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