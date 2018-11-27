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ПАТ "Дніпропетровськгаз" за 10 місяців розподілило 936,4 млн куб. м газу

Новини » Енергетика    27.11.2018 - 12:52
ПАТ "Дніпропетровськгаз" за 10 місяців розподілило 936,4 млн куб. м газу
Ілюстративне фото (104.ua)

З року в рік обсяги споживання блакитного палива в регіоні зменшуються

За десять місяців поточного року ПАТ "Дніпропетровськгаз" розподілило споживачам 936 млн. куб. м природного газу. Це на 28.4% менше, ніж за відповідний період минулого року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У повідомленні йдеться про те, що така тенденція спостерігається вже другий рік поспіль. Основні причини - зменшення споживання газу всіма категоріями споживачів і погодні умови. В цьому році використання газу промисловими споживачами скоротилося на 41,1%, населенням на 13,7% та підприємствами теплокомуненергетики - на 4,8%, бюджетними організаціями на 3,8% і релігійними організаціями на 3,1%.

Надходження коштів від надання послуг з розподілу газу залежить від розподілених обсягів природного газу. З року в рік обсяги споживання блакитного палива в регіоні зменшуються, відповідно зменшуються і надходження коштів за надані послуги.

"Майже всі кошти, виручені підприємством, як плата за послуги розподілу газу направляються на виробничу діяльність і фінансування інвестиційної програми. Відчутне зменшення обсягів його розподілу, а з ним і дефіцит тарифної виручки негативно впливають на діяльність компанії", - говорить технічний директор ПАТ "Дніпропетровськгаз" Сергій Бачурін.

Ситуацію ускладнює заборгованість перед підприємством за надані споживачам послуги з розподілу газу, яка на кінець жовтня поточного року перевищила 500 тис. гривень. З них понад 400 тис. гривень. заборгували підприємства - виробники теплової енергії. Решта - бюджетні організації і комунально-побутові підприємства.

За 10 місяців 2018 року АДС "Криворіжгазу" опрацювала понад 11 тис. заявок від споживачів Для споживачів газу Волині відкрився другий сучасний Центр обслуговування
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