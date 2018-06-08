ПАО "Днепрогаз" провело тестирование платформы суточной балансировки "Укртрансгаза"

Специалисты ПАО "Днепрогаз" обращают внимание, что сейчас часть информации недоступна для просмотра диспетчерами операторов ГРС

В течение последних недель диспетчеры "Днепрогаза" проводили тестирование информационной платформы, приобретенной ЧАО "Укртрансгаз". Они направили оператору ГТС предложения, которые позволят настроить полноценный обмен данными между оператором и оператором ГТС ГРМ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Специалисты ПАО "Днепрогаз" провели тестирование информационной платформы суточного балансировки, представленной ЧАО "Укртрансгаз". Представители оператора ГРС направили оператору ГТС предложения по расширению доступов на TSO-IP Platform.

Специалисты ПАО "Днепрогаз" обращают внимание, что сейчас часть информации недоступна для просмотра диспетчерами операторов ГРС. Не в полном объеме отражаются перетоки газа между компаниями, перечень точек передачи. Ограниченные доступы диспетчеров сужают оперативную и достоверную картину потребления газа и не позволяют провести полноценное тестирование и подготовку к суточному балансировки.

"Суточная балансировка осуществляется с учетом показателей потребления поставщиков и потребителей газа. На данном этапе идет тестирование информационной платформы с целью ее совершенствования. Мы фиксируем замечания по некорректной работе программного комплекса и направляем оператору ГТС для их своевременного устранения и полноценного запуска платформы в определенный срок", - говорит технический директор "Днепрогаза" Юрий Безпрозваный.

В ПАО "Днепрогаз" считают, что решение этих и ряда технических вопросов даст возможность установить полноценный обмен информацией между оператором и оператором ГТС ГРС. Это сделает возможным запуск полноценного функционирования платформы с 1 августа 2018 года. Кроме ПАО "Днепрогаз", еще 15 операторов ГРС провели тестирование информационной платформы ЧАО "Укртрансгаз".

Внедрение суточной балансировки рынка предусмотрено Кодексом газораспределительных систем и запланированное на 1 августа 2018 года. Благодаря ежедневному балансировке потребители смогут закрывать свой баланс каждый день, а не ожидать завершения месяца, как это происходит сейчас. Это упростит обмен информацией участников рынка и обеспечит точный учет заявленного и реально отобранного газа.