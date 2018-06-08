ПАТ "Дніпрогаз" провело тестування платформи добового балансування "Укртрансгазу"

Спеціалісти ПАТ "Дніпрогаз" звертають увагу, що зараз частина інформації недоступна для перегляду диспетчерами операторів ГРМ

Протягом останніх тижнів диспетчери "Дніпрогазу" проводили тестування інформаційної платформи, придбаної ПАТ "Укртрансгаз". Вони направили оператору ГТС пропозиції, які дозволять налаштувати повноцінний обмін даними між оператором ГТС і оператором ГРМ. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Фахівці ПАТ "Дніпрогаз" провели тестування інформаційної платформи добового балансування, представленої ПрАТ "Укртрансгаз". Представники оператора ГРМ направили оператору ГТС пропозиції щодо розширення доступів на TSO-IP Platform.

Спеціалісти ПАТ "Дніпрогаз" звертають увагу, що зараз частина інформації недоступна для перегляду диспетчерами операторів ГРМ. Не в повному обсязі відображаються перетоки газу між компаніями, перелік точок передачі. Обмежені доступи диспетчерів звужують оперативну та достовірну картину споживання газу і не дозволяють провести повноцінне тестування та підготовку до добового балансування.

"Добове балансування здійснюється з урахування показників споживання усіх постачальників та споживачів газу. На даному етапі триває тестування інформаційної платформи з метою її вдосконалення. Ми фіксуємо зауваження щодо некоректної роботи програмного комплексу та направляємо оператору ГТС задля їх вчасного усунення та повноцінного запуску платформи у визначений термін", - говорить технічний директор "Дніпрогазу" Юрій Безпрозваний.

У ПАТ "Дніпрогаз" вважають, що вирішення цих та низки технічних питань дасть можливість встановити повноцінний обмін інформацією між оператором ГТС і оператором ГРМ. Це зробить можливим запуск повноцінного функціонування платформи з 1 серпня 2018 року. Окрім ПАТ "Дніпрогаз", ще 15 операторів ГРМ провели тестування інформаційної платформи ПрАТ "Укртрансгаз".

Впровадження добового балансування ринку передбачене Кодексом газорозподільних систем і заплановане на 1 серпня 2018 року. Завдяки щоденному балансуванню споживачі зможуть закривати свій баланс кожного дня, а не очікувати завершення місяця, як це відбувається зараз. Це спростить обмін інформацією учасників ринку і забезпечить точний облік заявленого і реально відібраного газу.