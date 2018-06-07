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Интервью

ПАО "Черниговгаз" провело тестирование платформы суточной балансировки "Укртрансгаза"

НовостиЭнергетика    07.06.2018 - 18:39
Фото: газовый вентиль (gazUA-104.ua)
Фото: газовый вентиль (gazUA-104.ua)

Специалисты газовой компании обращают внимание, что сейчас часть информации недоступна для просмотра диспетчерами операторов ГРМ

В течение последних недель диспетчеры ПАО "Черниговгаз" проводили тестирование информационной платформы, приобретенной ЧАО "Укртрансгаз". Они направили оператору ГТС предложения, которые позволят настроить полноценный обмен данными между оператором ГТС и оператором ГРМ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Специалисты ПАО "Черниговгаз" провели тестирование информационной платформы суточной балансировки, представленной ЧАО "Укртрансгаз". Представители оператора ГРМ направили оператору ГТС предложения по расширению доступов на TSO-IP Platform.

Специалисты газовой компании обращают внимание, что сейчас часть информации недоступна для просмотра диспетчерами операторов ГРМ. Не в полном объеме отражаются перетоки газа между компаниями, перечень точек передачи. Ограниченные доступы диспетчеров сужают оперативную картину потребления газа и не позволяют провести полноценное тестирование и подготовку к суточной балансировке.

"В тестовом функционале платформы было обнаружено более 10 недостатков, о чем мы уведомили "Укртрансгаз". Надеемся, партнеры примут во внимание наши предложения и доработают платформу. Главные замечания - это ограниченные опции и использование непонятных аббревиатур и обозначений. Кроме того, с 1 июня не отражаются данные по лимитам и фактическому потреблению. Сейчас диспетчеры "Черниговгаза" не имеют возможности посмотреть и детализировать объемы по всем точкам входа от Оператора ГТС, также недоступна информация по потребителям и поставщикам, что в будущем может привести к некорректной подаче данных", - говорит технический директор ПАО "Черниговгаз" Виталий Черчович.

В ПАО "Черниговгаз" считают, что решение этих и ряда технических вопросов позволит установить полноценный обмен информацией между оператором ГТС и оператором ГРМ. Это сделает возможным запуск полноценного функционирования платформы с 1 августа 2018 года. Кроме ПАО "Черниговгаз", еще 15 операторов ГРМ провели тестирование информационной платформы ЧАО "Укртрансгаз".

Внедрение суточной балансировки рынка предусмотрено Кодексом газораспределительных систем и запланировано на 1 августа 2018 года. Благодаря ежедневной балансировке потребители смогут закрывать свой баланс каждый день, а не ожидать завершения месяца, как это происходит сейчас. Это упростит обмен информацией участников рынка и обеспечит точный учет заявленного и реально отобранного газа.

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Теги публикации: Чернигов, газ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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