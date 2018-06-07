ПАТ "Чернігівгаз" провело тестування платформи добового балансування "Укртрансгазу"

Спеціалісти газової компанії звертають увагу, що зараз частина інформації недоступна для перегляду диспетчерами операторів ГРМ

Впродовж останніх тижнів диспетчери ПАТ "Чернігівгаз" проводили тестування інформаційної платформи, придбаної ПрАТ "Укртрансгаз". Вони направили оператору ГТС пропозиції, які дозволять налаштувати повноцінний обмін даними між оператором ГТС і оператором ГРМ. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Фахівці ПАТ "Чернігівгаз" провели тестування інформаційної платформи добового балансування, представленої ПрАТ "Укртрансгаз". Представники оператора ГРМ направили оператору ГТС пропозиції щодо розширення доступів на TSO-IP Platform.

Спеціалісти газової компанії звертають увагу, що зараз частина інформації недоступна для перегляду диспетчерами операторів ГРМ. Не в повному обсязі відображаються перетоки газу між компаніями, перелік точок передачі. Обмежені доступи диспетчерів звужують оперативну картину споживання газу і не дозволяють провести повноцінне тестування та підготовку до добового балансування.

"У тестовому функціоналі платформи було виявлено більше 10 недоліків, про що ми повідомили "Укртрансгаз". Сподіваємося, партнери візьмуть до уваги наші пропозиції і доопрацюють платформу. Головні зауваження – це обмежені опції і використання незрозумілих абревіатур та позначок. Крім того, з 1 червня не відображаються дані по лімітам і фактичному споживанню. Наразі диспетчери "Чернігівгазу" не мають змоги переглянути і деталізувати обсяги по всім точкам входу від Оператора ГТС, також недоступна інформація щодо споживачів і постачальників, що в майбутньому може призвести до некоректної подачі даних", - говорить технічний директор ПАТ "Чернігівгаз" Віталій Черчович.

В ПАТ "Чернігівгаз" вважають, що вирішення цих та низки технічних питань дасть можливість встановити повноцінний обмін інформацією між оператором ГТС і оператором ГРМ. Це зробить можливим запуск повноцінного функціонування платформи з 1 серпня 2018 року. Окрім ПАТ "Чернігівгаз", ще 15 операторів ГРМ провели тестування інформаційної платформи ПрАТ "Укртрансгаз".

Впровадження добового балансування ринку передбачене Кодексом газорозподільних систем і заплановане на 1 серпня 2018 року. Завдяки щоденному балансуванню споживачі зможуть закривати свій баланс кожного дня, а не очікувати завершення місяця, як це відбувається зараз. Це спростить обмін інформацією учасників ринку і забезпечить точний облік заявленого і реально відібраного газу.