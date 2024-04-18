"Пантенол" не можна наносити на опік: як правильно використовувати препарат

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Що таке "Пантенол"

"Пантенол" - це лікарський засіб, що виготовляється на основі декспантенолу (провітамін B₅), що своєю чергою є похідною формою і спиртовим аналогом пантотенової кислоти.

У процесі метаболізму в організмі декспантенол окислюється до пантотенової кислоти, що має регенеруючу та дерматопротекторну дію.

В сучасному світі декспантенол, також відомий під такими торговими назвами, як "Пантенол", "D-Пантенол" та "Бепантен" часто використовується як перша допомога при отриманні сонячних чи інших термічних опіків.

Чому його не можна використовувати на рану

Для того, щоб розібратись, чому саме не можна використовувати даний засіб безпосередньо на рану варто ознайомитись зі складом препарату.

Основною речовиною, як було згадано раніше, є декспантенол, проте, додатково до нього також використовуються такі речовини, як:

Спирт цетостеариловий (тип А) емульгований - сприяє однорідності розчину;

Макроголгліцерол кокоат - поверхнево-активна речовина, яка регулює піноутворення;

Метилпарабен (Е218) - консервант;

Пропіленгліколь - розчинник, що має бактерицидні властивості;

Калію дигідрофосфат - регулює кислотність середовища;

Натрій фосфат додекагідрат - використовується, як допоміжна речовина;

Вода очищена;

Тетрафторетан - засіб, що забезпечує холод.

Спирт цетостеариловий використовують у виробництві кремів і мазей як загусник. Внаслідок збільшення в’язкості емульсій він підвищує їх стабільність. Однак це дуже негативно діє на опікову рану.

"Інші допоміжні речовини не потребують коментарів, за виключенням води та тетрафторетану. Якби в цьому чудо засобі були присутні лише дві речовини - вода та тетрафторетан то він би дійсно називався спрей протиопіковий", - зауважують парамедики.

Знаючи склад препарату, можна визначити, що даний засіб є ранозагоюючим, як це й вказано на упаковці даного лікарського засобу. Як пояснює Всеукраїнська спілка парамедиків, опікова рана починає загоююватися приблизно з 5-го дня, а іноді й пізніше, а отже доцільно використовувати "Пантенол" лише з 5-го дня.

"І на останок. Без хімії, лише фізика. Наносячи на рану (гарячу рану) "Пантенол", ви перекриваєте єдиний вірний шлях для охолодження цієї рани. Їй немає куди віддавати тепло, лише всередину, поглиблюючи опік", - наголосили парамедики.

Що ще не варто наносити на рану при опіках

Якщо ви отримали сонячний чи інший термічний опік, варто знати не лише як правильно допомогти організму, але і як не нашкодити.

Для цього варто запам'ятати, що після отримання опіку категорично заборонено:

змащувати уражену ділянку мазями, кремами, жиром, "Пантенолом", "Бепантеном", "Рятівником", яйцем, сметаною, кефіром, олією чи іншими засобами народної медицини;

проколювати або розкривати міхури, що утворилися на шкірі;

охолоджувати уражену ділянку крижаною водою або льодом;

знімати одяг з людини, яка отримала важкий термічний опік.

Що все ж таки варто робити при отриманні опіку

Дізнавшись, чого не можна робити, постає цілком логічне питання, а що ж таки робити, якщо вже опікся?

Всеукраїнська спілка парамедиків наголошує, що місце опіку необхідно охолоджувати та зволожувати. Те саме робить наш організм, коли на опіковій поверхні виділяється рідина.

Зауважимо, що для зволоження та охолодження існує безліч спеціальних опікових гелів та опікових пов’язок. Ці пов’язки або гель просто нанесіть на уражену ділянку, і больовий синдром одразу зменшиться чи навіть зовсім зникне.

Якщо у вас під рукою не опинилося нічого з вищеперерахованого, просто охолоджуйте і змочуйте рану. Для цього можна тримати місце опіку під проточною водою, або накласти на уражену поверхню мокру пов’язку.

Крім цього для охолодження та зволоження можна використати також ємкість з водою, проте слідкуйте, щоб вода не нагрівалась, а залишалась прохолодною. Для цього час від часу можна замінювати воду.

Температура води має бути саме прохолодною, не варто занурювати рану в льодяну воду, або охолоджувати воду за допомогою кубиків льоду.