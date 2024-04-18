"Пантенол" нельзя наносить на ожог: как правильно использовать препарат

Уже долгое время первой помощью при ожогах считается "Пантенол". Этот препарат есть почти в каждой домашней аптечке и именно его рекомендуют фармацевты, однако врачи говорят, что применять "Пантенол" непосредственно на рану нельзя.
Подробнее об использовании "Пантенола" и как правильно действовать в случае получения ожогов, - в материале РБК-Украина.
При подготовке публикации использовались: статьи Wikipedia, Facebook-страница и сайт Всеукраинского союза парамедиков.
Содержание:
"Пантенол" - это лекарственное средство, изготавливаемое на основе декспантенола (провитамин B₅), что в свою очередь является производной формой и спиртовым аналогом пантотеновой кислоты.
В процессе метаболизма в организме декспантенол окисляется до пантотеновой кислоты, обладающей регенерирующим и дерматопротекторным действием.
В современном мире декспантенол, также известный под такими торговыми названиями, как "Пантенол", "D-Пантенол" и "Бепантен" часто используется как первая помощь при получении солнечных или других термических ожогов.
Для того, чтобы разобраться, почему нельзя использовать данное средство непосредственно на рану стоит ознакомиться с составом препарата.
Основным веществом, как было упомянуто ранее, является декспантенол, однако, дополнительно к нему также используются такие вещества, как:
Спирт цетостеариловый используют в производстве кремов и мазей как загуститель. Вследствие увеличения вязкости эмульсий он повышает их стабильность. Однако это очень негативно действует на ожоговую рану.
"Другие вспомогательные вещества не нуждаются в комментариях, за исключением воды и тетрафторэтана. Если бы в этом чудо средстве присутствовали только два вещества - вода и тетрафторэтан то он бы действительно назывался спрей противоожоговый", - отмечают парамедики.
Зная состав препарата, можно определить, что данное средство является ранозаживляющим, как это и указано на упаковке данного лекарственного средства. Как объясняет Всеукраинский союз парамедиков, ожоговая рана начинает заживать примерно с 5-го дня, а иногда и позже, а значит целесообразно использовать "Пантенол" только с 5-го дня.
"И напоследок. Без химии, только физика. Нанося на рану (горячую рану) "Пантенол", вы перекрываете единственный верный путь для охлаждения этой раны. Ей некуда отдавать тепло, только внутрь, углубляя ожог", - отметили парамедики.
Если вы получили солнечный или другой термический ожог, следует знать не только как правильно помочь организму, но и как не навредить.
Для этого следует запомнить, что после получения ожога категорически запрещено:
Узнав, чего нельзя делать, возникает вполне логичный вопрос, а что же делать, если уже обжегся?
Всеукраинский союз парамедиков отмечает, что место ожога необходимо охлаждать и увлажнять. То же самое делает наш организм, когда на ожоговой поверхности выделяется жидкость.
Заметим, что для увлажнения и охлаждения существует множество специальных ожоговых гелей и ожоговых повязок. Эти повязки или гель просто нанесите на пораженный участок, и болевой синдром сразу уменьшится или даже совсем исчезнет.
Если у вас под рукой не оказалось ничего из вышеперечисленного, просто охлаждайте и смачивайте рану. Для этого можно держать место ожога под проточной водой, или наложить на пораженную поверхность мокрую повязку.
Кроме этого для охлаждения и увлажнения можно использовать также емкость с водой, однако следите, чтобы вода не нагревалась, а оставалась прохладной. Для этого время от времени можно заменять воду.
Температура воды должна быть именно прохладной, не стоит погружать рану в ледяную воду, или охлаждать воду с помощью кубиков льда.
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