Пантелеев: Киев окончательно вернул контроль над всем тепловым хозяйством

Киев окончательно вернул под управление общины весь теплоэнергетический блок

Киев с 1 августа окончательно вернул под управление общины весь теплоэнергетический блок, обслуживающий город. Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев в интервью "УНИАН".

"Это поистине историческое событие: в управление города возвращен весь теплоэнергетический блок. А это почти сотня тысяч объектов: 2,6 тыс. километров тепловых сетей, ТЭЦ, две сотни котельных, станции теплоснабжения, мусоросжигательный завод "Энергия". Все это снова перешло в собственность коммунального предприятия, а значит – общины города. Из частной компании "Киевэнерго" более чем 7,5 тысяч квалифицированных сотрудников переведены на коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", – сообщил заместитель городского головы.

По его словам, для успешного завершения процесса возвращения теплового хозяйства под управление города была проделана комплексная работа: международными компаниями проведен технический и экономический аудит состояния теплоэнергетического комплекса, а также выполнена полная инвентаризация имущества.

"Также было создано новое специализированное городское предприятие, которое взяло на себя функции предоставления тепла и горячей воды киевлянам. Причем на этом пути мы встретили множество препятствий и чрезвычайно мало поддержки", – отметил Пантелеев.

Наибольшей проблемой для руководства Киева стала позиция НАК "Нафтогаз Украины", которая требовала погашения всех долгов, накопившихся за период действия договора с "Киевэнерго", сказал чиновник.

"В этой сумме значатся штрафы и пени, которые "Нафтогаз" начислял "Киевэнерго" за несвоевременную оплату газа. Они составили около 1,2 млрд грн. Это огромная сумма, для погашения которой на сегодня нет источника", – сообщил заместитель городского головы.

При этом "Нафтогаз" по-прежнему отказывается подписывать договор на поставку газа, пока не будут уплачены все долги, что влечет за собой риск остановки городских ТЭЦ, которые вырабатывают не только тепловую, но и электрическую энергию.

"Мы были близки к применению графиков аварийных отключений электроэнергии. Это крайне негативно отразилось бы на жизнеобеспечении города. Чтобы избежать риска чрезвычайной ситуации, нам пришлось заключить временный договор на поставку природного газа с коммерческим предприятием УНБ (ЧАО "ДК "Укрнефтебурение", – ред.), у которого мы закупили 18 млн кубов газа. Этого хватит для безопасной работы ТЭЦ-5. Считаю это решение правильным и взвешенным, ведь мы не могли допустить возникновения чрезвычайной ситуации в городе", – отметил Пантелеев.

Он также добавил, что ситуация с газом не отразится на подготовке к отопительному сезону. По словам заместителя мэра, "Киевтеплоэнерго" уже выполнило большую часть запланированных гидравлических испытаний, продолжает закупать технику, сохраняет необходимые социальные стандарты для персонала.