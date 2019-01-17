Пантелеев: КГГА удалось удержать цену услуг ЖЭКов на прежнем уровне

Фото: Петр Пантелеев (kievcity.gov.ua)

В КГГА рассказали о стоимости услуг коммунальных ЖЭКов

Киевской городской государственной администрации (КГГА) удалось добиться того, чтобы на данном этапе стоимость услуг коммунальных ЖЭКов не повышалась. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

"На заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменено постановление от 21 декабря 2018 года о повышении цены на электроэнергию, потребляемую на технические цели в многоквартирных домах и садовых товариществах. Решение об отмене повышенной цены на электроэнергию дает возможность коммунальным предприятиям удержать стоимость своих услуг и не повышать их", – рассказал заместитель главы КГГА.

По его словам, при этом цена на электроэнергию является одним из определяющих факторов при формировании стоимости услуг на содержание домов и придомовых территорий.

"Ведь в перечень услуг, которые сегодня предоставляют коммунальные управляющие компании, входит электрификация лифтов, освещение коридоров в домах, работа насосного оборудования и тому подобное. Как только возрастают обязательные затраты, имеется в виду электроэнергия, топливо для спецтехники, минимальная заработная плата, то предприятия вынуждены корректировать стоимость услуг", – пояснил Пантелеев.

Также чиновник напомнил, что существующие договоры с обслуживающими компаниями действуют, пока не будут заключены соответствующие договоры на услугу по управлению многоквартирным домом.

"Цена услуг по содержанию домов и придомовых территорий составляет 5–6 гривен за один квадратный метр и умножается на площадь квартиры. Эта цена учитывает необходимые расходы компаний, и она существенно ниже по сравнению с большинством цен коммерческих предприятий. Я многих удивлю, но сегодня коммунальные компании не являются монополистами на рынке. Если говорить о площади обслуживаемого жилья, то около 50% – на попечении коммерческих компаний", – отметил заместитель главы КГГА.

При этом он предложил не связывать качество услуг с формой управления предприятием – частным или коммунальным.

"Я бы не ставил качество услуги в зависимость от формы предприятия. Ведь уровень сервиса зависит от грамотного менеджмента и профессионализма людей. Но главное, что сегодня у людей есть выбор: собравшись и приняв решение на уровне многоквартирного дома, жители могут выбрать новую управляющую компанию, если работа нынешней не устраивает. Люди могут выбрать перечень услуг, которые должны входить в квартплату. Но этот процесс, на мой взгляд, не должен быть принудительным или проходить в условиях каких-то дедлайнов", – резюмировал Пантелеев.