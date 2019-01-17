Пантелеєв: КМДА вдалося утримати ціну послуг ЖЕКів на колишньому рівні

Фото: Петро Пантелеєв (kievcity.gov.ua)

У КМДА розповіли про вартість послуг комунальних ЖЕКів

Київській міській державній адміністрації (КМДА) вдалося добитися того, щоб на даному етапі вартість послуг комунальних ЖЕКів не підвищувалася. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

"На засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКП), скасовано постанову від 21 грудня 2018 року про підвищення ціни на електроенергію, спожиту на технічні цілі в багатоквартирних будинках і садових товариствах. Рішення про скасування підвищеної ціни на електроенергію дає можливість комунальним підприємствам утримати вартість своїх послуг і не підвищувати їх", – розповів заступник голови КМДА.

За його словами, при цьому ціна на електроенергію є одним з визначальних чинників при формуванні вартості послуг на утримання будинків і прибудинкових територій.

"Адже в перелік послуг, які на сьогодні надають комунальні керуючі компанії, входить електрифікація ліфтів, освітлення коридорів у будинках, робота насосного обладнання тощо. Як тільки зростають обов'язкові витрати, мається на увазі електроенергія, паливо для спецтехніки, мінімальна заробітна плата, то підприємства змушені коригувати вартість послуг", – пояснив Пантелеєв.

Також чиновник нагадав, що існуючі договори з обслуговуючими компаніями діють, поки не будуть укладені відповідні договори на послугу з управління багатоквартирним будинком.

"Ціна послуг з утримання будинків та прибудинкових територій становить 5-6 гривень за один квадратний метр і множиться на площу квартири. Ця ціна враховує необхідні витрати компаній, і вона істотно нижче в порівнянні з більшістю цін комерційних підприємств. Я здивую багатьох, але сьогодні комунальні компанії не є монополістами на ринку. Якщо говорити про площі, що обслуговується житла, близько 50% – на піклуванні комерційних компаній", – зазначив заступник голови КМДА.

При цьому він запропонував не пов'язувати якість послуг з формою управління підприємством – приватним або комунальним.

"Я б не ставив якість послуги в залежність від форми підприємства. Адже рівень сервісу залежить від грамотного менеджменту і професіоналізму людей. Але головне, що сьогодні у людей є вибір: зібравшись і прийнявши рішення на рівні багатоквартирного будинку, мешканці можуть вибрати нову керуючу компанію, якщо робота нинішньої не влаштовує. Люди можуть вибрати перелік послуг, які повинні входити в квартплату. Але цей процес, на мій погляд, не повинен бути примусовим або проходити в умовах якихось дедлайнів", – резюмував Пантелеєв.