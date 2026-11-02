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У пансіонаті під Києвом вночі спалахнула пожежа: є загиблий і постраждалі (фото)

12:15 02.11.2026 Пн
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
У пансіонаті під Києвом вночі спалахнула пожежа: є загиблий і постраждалі (фото) Фото: у пансіонаті під Києвом вночі спалахнула пожежа (ДСНС)
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У ніч на 2 листопада в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району сталася пожежа в триповерховій будівлі пансіонату. Унаслідок займання загинула одна людина, ще п'ятеро осіб отримали травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомлення про надзвичайну подію на вулиці Оксамитовій надійшло до Служби порятунку о 02:56. Вогонь виник в одній із кімнат на другому поверсі триповерхового пансіонату.

На момент початку пожежі у будівлі перебувала 51 особа, серед яких четверо працівників закладу.

На місце події прибули підрозділи ДСНС. Для порятунку громадян залучили ланки газодимозахисної служби. Під час евакуації надзвичайники вивели з небезпечної зони та врятували 30 маломобільних людей.

У пансіонаті під Києвом вночі спалахнула пожежа: є загиблий і постраждалі (фото)У пансіонаті під Києвом вночі спалахнула пожежа: є загиблий і постраждалі (фото)У пансіонаті під Києвом вночі спалахнула пожежа: є загиблий і постраждалі (фото)У пансіонаті під Києвом вночі спалахнула пожежа: є загиблий і постраждалі (фото)У пансіонаті під Києвом вночі спалахнула пожежа: є загиблий і постраждалі (фото)У пансіонаті під Києвом вночі спалахнула пожежа: є загиблий і постраждалі (фото)

Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло людини 1952 року народження. Ще п’ятьох осіб із травмами різного ступеня тяжкості швидка допомога доставила до Київської обласної клінічної лікарні.

Також на місці події працювали психологи ДСНС. Вони надали фахову психологічну допомогу 11 маломобільним мешканцям пансіонату.

Наразі причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.

Нагадаємо, РФ вранці 2 листопада атакувала Ізюм керованими авіабомбами. Внаслідок атаки є загиблий і поранені, пошкоджено житловий будинок та лінії електропередач.

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Київська область ДСНС Пожежа
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