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В пансионате под Киевом ночью вспыхнул пожар: есть погибший и пострадавшие (фото)

12:15 02.11.2026 Пн
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
В пансионате под Киевом ночью вспыхнул пожар: есть погибший и пострадавшие (фото) Фото: в пансионате под Киевом ночью вспыхнул пожар (ГСЧС)
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В ночь на 2 ноября в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района произошел пожар в трехэтажном здании пансионата. В результате возгорания погиб один человек, еще пять человек получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщение о происшествии на улице Бархатной поступило в Службу спасения в 02:56. Огонь возник в одной из комнат на втором этаже трехэтажного пансионата.

На момент начала пожара в здании находился 51 человек, среди которых четверо работников учреждения.

На место происшествия прибыли подразделения ГСЧС. Для спасения граждан были привлечены звенья газодымозащитной службы. Во время эвакуации чрезвычайники вывели из опасной зоны и спасли 30 маломобильных людей.

В пансионате под Киевом ночью вспыхнул пожар: есть погибший и пострадавшие (фото)В пансионате под Киевом ночью вспыхнул пожар: есть погибший и пострадавшие (фото)В пансионате под Киевом ночью вспыхнул пожар: есть погибший и пострадавшие (фото)В пансионате под Киевом ночью вспыхнул пожар: есть погибший и пострадавшие (фото)В пансионате под Киевом ночью вспыхнул пожар: есть погибший и пострадавшие (фото)В пансионате под Киевом ночью вспыхнул пожар: есть погибший и пострадавшие (фото)

Во время тушения огня спасатели обнаружили тело человека 1952 года рождения. Еще пять человек с травмами разной степени тяжести скорая помощь доставила в Киевскую областную клиническую больницу.

Также на месте происшествия работали психологи ГСЧС. Они оказали профессиональную психологическую помощь 11 маломобильным жителям пансионата.

Сейчас причину возникновения пожара устанавливают специалисты.

Напомним, РФ утром 2 ноября атаковала Изюм управляемыми авиабомбами. В результате атаки есть погибшие и раненые, повреждены жилой дом и линии электропередач.

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