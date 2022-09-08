"Паники нет": у Зеленского высмеяли реакцию россиян на контрнаступление ВСУ

"Никакой паники нет. Никакого контрнаступления нет. Никаких потерь нет. Все идет по плану... Но как же не хочется отсюда уезжать, здесь, на оккупированных территориях, так уютно, по-домашнему"... Кажется, "русский мир" нуждается еще и в тотальной дешизофренизации...",- написал он.

Напомним, что недавно ВСУ начали свое контрнаступление, успешно проводя свои операции на ряде направлений, как на Харьковском, так и Херсонском.

Ранее стало известно, что ВСУ отбили некоторые населенные пункты на юге, но об их освобождении не сообщают, чтобы не подвергать их ударам со стороны оккупантов. Сами же россияне активно распространяют в соцсетях информацию о том, как "тяжело" им на некоторых местах боя, но отмечают, "паники среди них нет", что, конечно, противоречит перехватам их разговоров.

Между тем вчера в своем традиционном обращении президент Владимир Зеленский отметил, что у украинцев есть повод для радостей, что связан с активностью наших защитников на Харьковском направлении, однако еще не время называть освобожденные украинскими военными населенные пункты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.