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"Паники нет": у Зеленского высмеяли реакцию россиян на контрнаступление ВСУ

Новина українською →
Киев, Четверг 08 сентября 2022 11:40
"Паники нет": у Зеленского высмеяли реакцию россиян на контрнаступление ВСУ Фото: советник главы ОП Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк иронично прокомментировал реакцию россиян на контрнаступление ВСУ. Отметив, что их заявления не совпадают друг с другом, что требует "дешизофренизации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Подоляка в Twitter.

"Никакой паники нет. Никакого контрнаступления нет. Никаких потерь нет. Все идет по плану... Но как же не хочется отсюда уезжать, здесь, на оккупированных территориях, так уютно, по-домашнему"... Кажется, "русский мир" нуждается еще и в тотальной дешизофренизации...",- написал он.

Напомним, что недавно ВСУ начали свое контрнаступление, успешно проводя свои операции на ряде направлений, как на Харьковском, так и Херсонском.

Ранее стало известно, что ВСУ отбили некоторые населенные пункты на юге, но об их освобождении не сообщают, чтобы не подвергать их ударам со стороны оккупантов. Сами же россияне активно распространяют в соцсетях информацию о том, как "тяжело" им на некоторых местах боя, но отмечают, "паники среди них нет", что, конечно, противоречит перехватам их разговоров.

Между тем вчера в своем традиционном обращении президент Владимир Зеленский отметил, что у украинцев есть повод для радостей, что связан с активностью наших защитников на Харьковском направлении, однако еще не время называть освобожденные украинскими военными населенные пункты.

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