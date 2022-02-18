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Паника - сестра поражения. Данилов заявил, что Украина не вынашивает планы дестабилизации

Автор: Валерия Полищук

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не вынашивает планов по стабилизации ситуации на Донбассе. При этом он подчеркнул, что все провокации в ОРДЛО не имеют отношения к Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Раздувание паники среди населения - это точно, что нам не нужно. Паника - это сестра поражения. У нас будет победа, но только правовым дипломатическим путем. Нам не нужны жертвы среди гражданского населения. Все провокации, которые будут сделаны на оккупированной территории, к нам не имеют никакого отношения. Никаких планов по дестабилизации ситуации мы не вынашиваем", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что происходит на оккупированном Донбассе после объявления о массовой эвакуации мирного населения.

Отметим, что обострение на Донбассе продолжается второй день. В течение 17 и 18 февраля боевики более 100 раз обстреляли позиции ООС и населенные пункты.

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СНБОДонбассАлексей Данилов