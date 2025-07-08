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Паніка в небі над Європою: літак з 115 пасажирами здійснив екстрену посадку через дим в салоні

Німеччина, Вівторок 08 липня 2025 08:20
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Паніка в небі над Європою: літак з 115 пасажирами здійснив екстрену посадку через дим в салоні Ілюстративне фото: в салоні пасажирського літака (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Небо над Європою охопила паніка через несподівану аварійну ситуацію на борту пасажирського літака. Пасажири пережили хвилини страху, коли рейс був змушений екстрено змінити маршрут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання SRF.

Пасажири рейсу Swiss International з Белграда до Цюриха пережили справжній стрес, коли в салоні несподівано з’явився густий дим.

Щоб уникнути трагедії пілоти оперативно прийняли рішення здійснити екстрену посадку в аеропорту Фрідріхсхафена біля Боденського озера.

На борту перебували 115 пасажирів і 4 члени екіпажу, усіх їх швидко евакуювали після приземлення. Постраждалих не зафіксовано, однак точні дані про можливі травми ще уточнюються.

На місці працювали пожежники, рятувальники та поліція, які забезпечили безпеку пасажирів і почали розслідування.

За попередніми даними, ймовірною причиною диму стали несправності систем кондиціонування повітря. Технічні фахівці вже оглядають літак.

Цікаво, що цей тип літака вже потрапляв у подібну аварійну ситуацію минулого грудня - тоді через дим у салоні рейс з Бухареста до Цюриха екстрено приземлився в австрійському Граці, де, на жаль, загинув член екіпажу.

Наразі всі пасажири рейсу зі Швейцарії повернулися додому або були перевезені на інші рейси.

Розслідування триває.

Нагадаємо, в Індії 13 червня розбився пасажирській літак, внаслідок чого загинули сотні людей.

За мить до авіакатастрофи пілот встиг повідомити, що авіатранспорт не може набрати тягу. В результаті літак врізався в гуртожиток медичного коледжу, після чого виникла пожежа.

Відомо, що в авіакатастрофі вижила тільки 1 людина - громадянин Британії Вішваш Кумар Рамеш.

Детальніше про те, що трапилося в Індії - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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