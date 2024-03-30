Панічні атаки: що це таке і чи небезпечні вони

Панічні атаки - це сильне почуття страху і тривоги, що виникає раптово. Під час війни все більше українців страждають через панічні атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дія.Безбар'єрність".

Панічні атаки можуть бути спровоковані стресом чи хвилюваннями. Зазвичай тривають від кількох хвилин до години.

Під час такого нападу людину охоплює страх, що найближчим часом може трапитися щось погане, навіть якщо загрози немає.

Симптоми панічної атаки:

прискорене серцебиття;

задуха, прискорене або ускладнене дихання;

оніміння або тремтіння рук та ніг;

нудота і дискомфорт у шлунку;

запаморочення;

світло здається яскравішим та інтенсивнішим;

сльози, які неможливо зупинити;

відчуття скам’яніння там неможливості рухатися.

Чи небезпечні панічні атаки?

Панічні атаки не несуть шкоди для фізичного здоров'я. Часто напади є природною реакцією на сильну втому, переживання, стресові ситуації.

Проте якщо панічні атаки повторюють регулярно, варто звернутися до лікаря, адже це може свідчити про панічний розлад.