Панические атаки: что это такое и опасны ли они

Панические атаки - это сильное чувство страха и тревоги, которое возникает внезапно. Во время войны все больше украинцев страдают из-за панических атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дія.Безбар'єрність".

Панические атаки могут быть спровоцированы стрессом или волнениями. Обычно длятся от нескольких минут до часа.

Во время такого приступа человека охватывает страх, что в ближайшее время может случиться что-то плохое, даже если угрозы нет.

Симптомы панической атаки:

учащенное сердцебиение;

удушье, учащенное или осложненное дыхание;

онемение или дрожание рук и ног;

тошнота и дискомфорт в желудке;

головокружение;

свет кажется более ярким и интенсивным;

слезы, которые невозможно остановить;

ощущение окаменения там невозможности двигаться.

Опасны ли панические атаки?

Панические атаки не несут вреда для физического здоровья. Часто приступы являются естественной реакцией на сильную усталость, переживания, стрессовые ситуации.

Однако если панические атаки повторяют регулярно, следует обратиться к врачу, ведь это может свидетельствовать о паническом расстройстве.