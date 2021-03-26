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Пандемия не утихает. МИД призвал украинцев воздержаться от путешествий

Новина українською → Украина, Пятница 26 марта 2021 10:51
Пандемия не утихает. МИД призвал украинцев воздержаться от путешествий Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба попросил украинских граждан воздержаться от поездок. Он отметил, что пандемия не утихает.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

"Вы видите, что происходит за окном. Не стихает эпидемия. Очень сложная ситуация в мире и в Украине, поэтому без крайней необходимости воздержитесь от поездок, а если уже путешествуете, мы очень просим вас соблюдать максимальные меры безопасности", - сказал министр.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине хотят ввести так называемые туристические сертификаты, которые будут финансово стимулировать украинцев отдыхать в пределах страны.

Министерство экономики предлагает выделить на туристические сертификаты 200 миллионов гривен. Ожидается, что их можно будет использовать для путешествий по Украине в 2021-2022 годах. Сертификаты будут предназначены "для определенных категорий населения".

Как писало РБК-Украина, страны Европейского союза поддержали проект введения в ЕС цифрового зеленого сертификата вакцинации. Ранее данный проект предложила Еврокомиссия.

Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что для создания сертификата вакцинации к июню странам ЕС предстоит проделать колоссальную работу.

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