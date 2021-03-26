Пандемия не утихает. МИД призвал украинцев воздержаться от путешествий
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба попросил украинских граждан воздержаться от поездок. Он отметил, что пандемия не утихает.
Об этом он сказал в ходе брифинга.
"Вы видите, что происходит за окном. Не стихает эпидемия. Очень сложная ситуация в мире и в Украине, поэтому без крайней необходимости воздержитесь от поездок, а если уже путешествуете, мы очень просим вас соблюдать максимальные меры безопасности", - сказал министр.
Напомним, ранее стало известно, что в Украине хотят ввести так называемые туристические сертификаты, которые будут финансово стимулировать украинцев отдыхать в пределах страны.
Министерство экономики предлагает выделить на туристические сертификаты 200 миллионов гривен. Ожидается, что их можно будет использовать для путешествий по Украине в 2021-2022 годах. Сертификаты будут предназначены "для определенных категорий населения".
Как писало РБК-Украина, страны Европейского союза поддержали проект введения в ЕС цифрового зеленого сертификата вакцинации. Ранее данный проект предложила Еврокомиссия.
Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что для создания сертификата вакцинации к июню странам ЕС предстоит проделать колоссальную работу.