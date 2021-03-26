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Пандемія не вщухає. МЗС закликало українців утриматися від подорожей

Новость на русском → Україна, П'ятниця 26 березня 2021 10:51
Пандемія не вщухає. МЗС закликало українців утриматися від подорожей Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба попросив українських громадян утриматися від подорожей. Він наголосив, що пандемія не вщухає.

Про це він сказав у ході брифінгу.

"Ви бачите, що відбувається за вікном. Не вщухає пандемія. Дуже складна ситуація у світі і в Україні, тому без нагальної необхідності утримуйтеся від поїздок, а якщо вже подорожуєте, ми дуже просимо вас дотримуватися максимальних заходів безпеки", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні хочуть ввести так звані туристичні сертифікати, які будуть фінансово стимулювати українців відпочивати в межах країни.

Міністерство економіки пропонує виділити на туристичні сертифікати 200 мільйонів гривень. Очікується, що їх можна буде використовувати для подорожей по Україні в 2021-2022 роках. Сертифікати будуть призначені "для певних категорій населення".

Як писало РБК-Україна, країни Європейського союзу підтримали проект введення у ЄС цифрового зеленого сертифіката вакцинації. Раніше даний проект запропонувала Єврокомісія.

Заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович зазначив, що для створення сертифіката вакцинації до червня країнам ЄС належить виконати колосальну роботу.

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