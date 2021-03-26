Пандемія не вщухає. МЗС закликало українців утриматися від подорожей
Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба попросив українських громадян утриматися від подорожей. Він наголосив, що пандемія не вщухає.
Про це він сказав у ході брифінгу.
"Ви бачите, що відбувається за вікном. Не вщухає пандемія. Дуже складна ситуація у світі і в Україні, тому без нагальної необхідності утримуйтеся від поїздок, а якщо вже подорожуєте, ми дуже просимо вас дотримуватися максимальних заходів безпеки", - сказав міністр.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні хочуть ввести так звані туристичні сертифікати, які будуть фінансово стимулювати українців відпочивати в межах країни.
Міністерство економіки пропонує виділити на туристичні сертифікати 200 мільйонів гривень. Очікується, що їх можна буде використовувати для подорожей по Україні в 2021-2022 роках. Сертифікати будуть призначені "для певних категорій населення".
Як писало РБК-Україна, країни Європейського союзу підтримали проект введення у ЄС цифрового зеленого сертифіката вакцинації. Раніше даний проект запропонувала Єврокомісія.
Заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович зазначив, що для створення сертифіката вакцинації до червня країнам ЄС належить виконати колосальну роботу.