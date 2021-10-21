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Пандемия коронавируса может затянуться до 2022 года, - ВОЗ

Автор: Мария Кучерявец

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса может продолжаться еще в течение значительной части 2022 года. Это может произойти из-за того, что бедные страны мира не получают COVID-вакцин в достаточном количестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Как пояснил советник гендиректора ВОЗ Брюс Айлвард, развитые страны пока не выполняют свои обязательства по программе предоставления препаратов государствам с низкими доходами.

"Могу вам точно сказать, что мы не справляемся. Нам нужно действительно ускориться, а в противном случае знаете, что произойдет? Эта пандемия продлится на год дольше, чем ей следовало бы", - сказал Айлвард.

Он отметил, что если в большинстве стран привито против COVID около 40% жителей или больше, то в Африке вакцинированы лишь 5% населения.

Вместе с тем, согласно подсчетам благотворительных организаций, только одна из 7 доз вакцины от коронавируса, предоставленных беднейшим странам планеты, действительно попадают к ним.

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ВОЗПандемия коронавируса