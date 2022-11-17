Пандемія COVID-19 призвела до сплеску супербактерій інфекцій

Кількість захворювань, викликаних стійкими до антибіотиків патогенами – супербактеріями, після пандемії COVID-19 збільшилася більш як удвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У звіті Європейського центру профілактики та контролю захворювань говориться, що кількість зареєстрованих випадків двох збудників з високою лікарською стійкістю збільшилась у 2020 році, у перший рік пандемії COVID-19, а потім різко зросла у 2021 році.

Сплеск був викликаний спалахами у відділеннях інтенсивної терапії у країнах, де інфекції, стійкі до протимікробних препаратів, вже були поширені.

Деякі вчені пов'язують зростання внутрішньолікарняних інфекцій супербактерій під час пандемії з ширшим призначенням антибіотиків на лікування COVID-19 та інших бактеріальних інфекцій під час тривалого перебування у лікарні.

Лікарська стійкість розвивається через неправильне або надмірне використання антибіотиків. Експерти називають супербактеріальні інфекції, у тому числі грибкові патогени, тихою пандемією, яка щороку спричиняє більше мільйона смертей, але не привертає уваги та фінансування досліджень.