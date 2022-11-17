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Пандемія COVID-19 призвела до сплеску супербактерій інфекцій

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Четвер 17 листопада 2022 21:48
Пандемія COVID-19 призвела до сплеску супербактерій інфекцій Фото: пандемія COVID-19 викликала сплеск інфекцій супербактерій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Кількість захворювань, викликаних стійкими до антибіотиків патогенами – супербактеріями, після пандемії COVID-19 збільшилася більш як удвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У звіті Європейського центру профілактики та контролю захворювань говориться, що кількість зареєстрованих випадків двох збудників з високою лікарською стійкістю збільшилась у 2020 році, у перший рік пандемії COVID-19, а потім різко зросла у 2021 році.

Сплеск був викликаний спалахами у відділеннях інтенсивної терапії у країнах, де інфекції, стійкі до протимікробних препаратів, вже були поширені.

Деякі вчені пов'язують зростання внутрішньолікарняних інфекцій супербактерій під час пандемії з ширшим призначенням антибіотиків на лікування COVID-19 та інших бактеріальних інфекцій під час тривалого перебування у лікарні.

Лікарська стійкість розвивається через неправильне або надмірне використання антибіотиків. Експерти називають супербактеріальні інфекції, у тому числі грибкові патогени, тихою пандемією, яка щороку спричиняє більше мільйона смертей, але не привертає уваги та фінансування досліджень.

Нагадаємо, що МОЗ дозволило робити першу бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх щеплених підлітків у віці 12-17 років.

Також повідомлялося, що у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що щотижнева кількість смертей від COVID-19 зменшилася на 90%, рахуючи з початку року.

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