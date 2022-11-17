Пандемия COVID-19 привела к всплеску инфекций супербактерий

Количество заболеваний, которые вызваны устойчивыми к антибиотикам патогенами – супербактериями, после пандемии COVID-19 увеличилось более чем вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В отчете Европейского центра профилактики и контроля заболеваний говорится, что количество зарегистрированных случаев двух возбудителей с высокой лекарственной устойчивостью увеличилось в 2020 году, в первый год пандемии COVID-19, а затем резко возросло в 2021 году.

Всплеск был вызван вспышками в отделениях интенсивной терапии в странах, где инфекции, устойчивые к противомикробным препаратам, уже были широко распространены.

Некоторые ученые связывают рост внутрибольничных инфекций супербактерий во время пандемии с более широким назначением антибиотиков для лечения COVID-19 и других бактериальных инфекций во время длительного пребывания в больнице.

Лекарственная устойчивость развивается из-за неправильного или чрезмерного использования антибиотиков. Эксперты называют супербактериальные инфекции, в том числе грибковые патогены, тихой пандемией, которая ежегодно вызывает более миллиона смертей, но не привлекает внимания и финансирования исследований.