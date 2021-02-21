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Из-за пандемии долг Испании достиг наивысшего уровня за столетие

Новина українською → Испания, Воскресенье 21 февраля 2021 07:20
Из-за пандемии долг Испании достиг наивысшего уровня за столетие Фото: Испания (pexels)
Автор: Даша Харченко

Из-за влияния пандемии коронавируса долг Испании в 2020 году увеличился на 112,438 млрд евро. Это равняется объему годовых расходов на пенсионное обеспечение.

Об этом сообщает Euractiv.

Соотношение долга к объему испанской экономики выросло с 95,5% ВВП в 2019 году до 117,1% в декабре 2020 года - это самый высокий уровень за более ста лет.

"Это результат прямой помощи и мер, введенных для реагирования на кризис в области здравоохранения, экономические и социальные последствия пандемии COVID-19", - заявила министр финансов Испании Надежда Кальвиньо.

Следовательно, каждый из 46,9 миллиона жителей страны фактически имеет долг свыше 27 900 евро. В то же время среднегодовая зарплата в Испании составляет 27 500 евро.

В начале февраля сообщалось, что испанское правительство утвердило национальный пилотный проект по введению в Испании четырехдневной рабочей недели. Пилотный проект, который продлится три года, будет стоить Испании 50 млн евро.

Напомним, по оценке мэрии Мадрида, ущерб от снегопадов в середине января 2021 года составил 1,4 млрд евро.

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