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Через пандемію борг Іспанії досягнув найвищого рівня за століття

Новость на русском → Іспанія, Неділя 21 лютого 2021 07:20
Через пандемію борг Іспанії досягнув найвищого рівня за століття Фото: Іспанія (pexels)
Автор: Даша Харченко

Через вплив пандемії коронавірусу борг Іспанії у 2020 році збільшився на 112,438 млрд євро. Це дорівнює обсягу річних витрат на пенсійне забезпечення.

Про це повідомляє Euractiv.

Співвідношення боргу до обсягу іспанської економіки зросло з 95,5% ВВП у 2019 році до 117,1% у грудні 2020 року - це найвищий рівень за понад століття.

"Це результат прямої допомоги та заходів, запроваджених для реагування на кризу у галузі охорони здоров'я, економічні та соціальні наслідки пандемії COVID-19", - заявила міністр фінансів Іспанії Надія Кальвіньо.

Відтак, кожен з 46,9 мільйона мешканців країни фактично має борг понад 27 900 євро. Водночас середньорічна зарплата в Іспанії становить 27 500 євро.

На початку лютого повідомлялось, що іспанський уряд затвердив національний пілотний проект з запровадження в Іспанії чотириденного робочого тижня. Пілотний проект, який триватиме три роки, коштуватиме Іспанії 50 млн євро.

Нагадаємо, за оцінкою мерії Мадриду, збиток від снігопадів в середині січня 2021 року склав 1,4 млрд євро.

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