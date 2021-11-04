Из-за пандемии COVID-19 возросла смертность от другой опасной болезни

Аналитики в Глобальном докладе ВОЗ по борьбе с туберкулезом пишут, что за последнее десятилетие увеличилась смертность от этой болезни. Количество жертв туберкулеза выросло с 1,4 до 1,5 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Lancet .

По словам авторов исследования, такая тенденция роста смертности от туберкулеза связана с пандемией коронавируса в мире. Она ослабила систему здравоохранения во всех странах, закрыв пациентам доступ к другим медицинским услугам.

С начала пандемии COVID-19 в 2020 году резко снизилось количество поставленных диагнозов "туберкулез". Так, в 2019 году болезнь диагностировали у 7,1 млн человек, а уже в 2020 году - у 5,8 млн жителей Земли.

По данным ВОЗ, на сегодняшний день туберкулезом болеют 4,1 млн человек, но у них либо не диагностировано заболевание, либо об этом официально не сообщалось.

Количество смертей от опасной болезни выросло в 30 странах мира. Ученые прогнозируют, что показатели смертности станут еще выше в 2022 году. Эксперты считают, что человечеству понадобится около 5 лет, чтобы стабилизировать ситуацию с туберкулезом.