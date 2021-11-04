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Через пандемію COVID-19 зросла смертність від іншої небезпечної хвороби

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Четвер 04 листопада 2021 11:36
Через пандемію COVID-19 зросла смертність від іншої небезпечної хвороби
Автор: РБК-Україна

Аналітики у Глобальній доповіді ВООЗ щодо боротьби з туберкульозом пишуть, що за останнє десятиліття збільшилася смертність від цієї хвороби. Кількість жертв туберкульозу виросла з 1,4 до 1,5 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Lancet.

За словами авторів дослідження, така тенденція зростання смертності від туберкульозу пов'язана з пандемією коронавірусу у світі. Вона послабила систему охорони здоров'я у всіх країнах, закривши пацієнтам доступ до інших медичних послуг.

З початку пандемії COVID-19 у 2020 році різко знизилася кількість поставлених діагнозів "туберкульоз". Так, у 2019 році хворобу діагностували у 7,1 млн осіб, а вже у 2020 році - у 5,8 млн жителів Землі.

За даними ВООЗ, на сьогоднішній день на туберкульоз хворіють 4,1 млн осіб, але у них або не діагностовано захворювання, або про це офіційно не повідомлялося.

Кількість смертей від небезпечної хвороби зросла у 30 країнах світу. Вчені прогнозують, що показники смертності стануть ще вищими у 2022 році. Експерти вважають, що людству знадобиться близько 5 років, щоб стабілізувати ситуацію з туберкульозом.

Нагадаємо, у 2021 року в Україні зареєстрували найбільше смертей від хвороб серця, інсульту, раку та COVID-19.

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