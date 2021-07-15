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Из-за пандемии 23 млн детей в мире пропустили плановую вакцинацию, - ВОЗ

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Женева, Четверг 15 июля 2021 08:20
Из-за пандемии 23 млн детей в мире пропустили плановую вакцинацию, - ВОЗ Фото: 23 млн детей в мире пропустили плановую вакцинацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Почти 23 млн детей во всем мире пропустили в прошлом году плановую вакцинацию из-за пандемии. Это привело к вспышкам кори, полиомиелита и других предотвратимых заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ВОЗ и ЮНИСЕФ.

"Пандемия COVID-19 привела к серьезному снижению уровня вакцинации детей, что отбросило нас более чем на десятилетие назад", - заявила руководитель департамента ВОЗ по иммунизации Кейт О'Брайен.

По словам руководителя отдела иммунизации ЮНИСЕФ Ефрема Леманго, наблюдается "тревожное увеличение" числа детей с "нулевой дозой" - тех, кто не прошел ни одну вакцинацию.

Их число выросло в прошлом году до 17,1 млн с 13,6 млн в 2019 году.

По данным ВОЗ, корь может приводить к летальному исходу при заболеваниях детей в возрасте до пяти лет, а полиомиелит - искалечить детей на всю оставшуюся жизнь. Это в первую очередь относится к африканским и азиатским странам со слабыми системами здравоохранения.

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