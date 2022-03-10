UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Памятка для тех, кто ждет эвакуации: что нужно знать

Автор: Татьяна Самарук

Россия и дальше продолжает разрушать украинские города и убивать мирное население. Опубликовали памятку по эвакуации из охваченных войной регионов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram пресс-службы Офиса президента Украины.

Названы основные пункты, которые необходимо знать людям:

  • эвакуацию проводят областные военно-гражданские администрации, а проводят ее специалисты Красного Креста, полиции, ГСЧС и местные органы власти;
  • ВСУ сообщают о безопасности маршрутов эвакуации и обеспечивают режим прекращения огня, если это возможно;
  • на период эвакуации объявляется режим прекращения огня по всему маршруту движения;
  • заранее формируется колонна из автобусов, в которых размещаются беженцы;
  • в колонну могут входить и частные автомобили - им нужно четко придерживаться маршрута;
  • по прибытии в пункты эвакуации беженцы получают помощь, жилье и питание;
  • информация о начале эвакуации предоставляется населению через все возможные средства оповещения - также рассказывается о начале эвакуации, пункты сбора, масштабы движения и контакты штабов эвакуации;
  • если в зоне эвакуации нет мобильной связи - информацию можно получать по радио или через громкоговорители;
  • если вы находитесь в укрытии - следите за сигналом "Внимание всем!";
  • если у вас нет доступа ко всем перечисленным выше способам связи - нужно позвонить на "горячую линию" Территориальной обороны, или на номера "горячей линии" ГСЧС и полиции.

Ранее мы сообщали, что Сумская область готовит 10 марта три "зеленых коридора".

Также Зеленский сообщал о гуманитарных коридорах из Мариуполя, изюма и Волновахи.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина