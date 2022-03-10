Памятка для тех, кто ждет эвакуации: что нужно знать
Россия и дальше продолжает разрушать украинские города и убивать мирное население. Опубликовали памятку по эвакуации из охваченных войной регионов страны.
Названы основные пункты, которые необходимо знать людям:
- эвакуацию проводят областные военно-гражданские администрации, а проводят ее специалисты Красного Креста, полиции, ГСЧС и местные органы власти;
- ВСУ сообщают о безопасности маршрутов эвакуации и обеспечивают режим прекращения огня, если это возможно;
- на период эвакуации объявляется режим прекращения огня по всему маршруту движения;
- заранее формируется колонна из автобусов, в которых размещаются беженцы;
- в колонну могут входить и частные автомобили - им нужно четко придерживаться маршрута;
- по прибытии в пункты эвакуации беженцы получают помощь, жилье и питание;
- информация о начале эвакуации предоставляется населению через все возможные средства оповещения - также рассказывается о начале эвакуации, пункты сбора, масштабы движения и контакты штабов эвакуации;
- если в зоне эвакуации нет мобильной связи - информацию можно получать по радио или через громкоговорители;
- если вы находитесь в укрытии - следите за сигналом "Внимание всем!";
- если у вас нет доступа ко всем перечисленным выше способам связи - нужно позвонить на "горячую линию" Территориальной обороны, или на номера "горячей линии" ГСЧС и полиции.