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Пам'ятка для тих, хто чекає на евакуацію: що потрібно знати

Автор: Тетяна Самарук

Росія і далі продовжує руйнувати українські міста та вбивати мирне населення. Опублікували пам'ятку з евакуації з охоплених війною регіонів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прес-служби Офісу президента України.

Названо основні пункти, які необхідно знати людям:

  • евакуацію проводять обласні військово-цивільні адміністрації, а проводять її спеціалісти Червоного Хреста, поліції, ДСНС та місцеві органи влади;
  • ЗСУ повідомляють про безпеку маршрутів евакуації та забезпечують режим припинення вогню, якщо це можливо;
  • на період евакуації оголошується режим припинення вогню по всьому маршруту руху;
  • заздалегідь формується колона з автобусів, у яких розміщуються біженці;
  • в колону можуть входити і приватні автомобілі - їм потрібно чітко дотримуватися маршруту;
  • після прибуття до пунктів евакуації біженці отримують допомогу, житло та харчування;
  • інформація про початок евакуації надається населенню через усі можливі засоби оповіщення - також розповідається про початок евакуації, пункти збору, масштаби руху та контакти штабів евакуації;
  • якщо в зоні евакуації немає мобільного зв'язку - інформацію можна отримувати по радіо або через гучномовці;
  • якщо ви перебуваєте в укритті - стежте за сигналом "Увага всім!";
  • якщо у вас немає доступу до всіх перерахованих вище способів зв'язку - потрібно зателефонувати на "гарячу лінію" Територіальної оборони, або на номери "гарячої лінії" ДСНС і поліції.

Раніше ми повідомляли, що Сумська область готує 10 березня три "зелених коридори".

Також Зеленський повідомляв про гуманітарні коридори з Маріуполя, Ізюму та Волновахи.

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