Пам'ятка для тих, хто чекає на евакуацію: що потрібно знати

Росія і далі продовжує руйнувати українські міста та вбивати мирне населення. Опублікували пам'ятку з евакуації з охоплених війною регіонів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прес-служби Офісу президента України.

Раніше ми повідомляли, що Сумська область готує 10 березня три "зелених коридори".

Також Зеленський повідомляв про гуманітарні коридори з Маріуполя, Ізюму та Волновахи.

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