Запам'ятайте ці прикмети: коли не можна підмітати дім, щоб не вимести удачу та гроші

Не прибирайте у понеділок

У перший день тижня не варто починати нові справи й тим більше не рекомендується прибирати. Кажуть, що підмітання у понеділок може вимести з дому гроші та порозуміння між членами родини.

Також вважається, що це блокує надходження премій і неочікуваних прибутків. Краще провести цей день у спокої, зосередившись на планах, а не на прибиранні.

Не підмітайте у п'ятницю

Хоча п’ятниця часто вважається легким днем, для прибирання вона невдала. Езотерики вірять, що підмітаючи в цей день, можна "вимести" з життя сприятливі події, які могли б з вами статися.

Такі дії перекривають потік можливостей і нових знайомств. Якщо є потреба прибрати - краще перенести це на суботу.

Чому небезпечно прибирати у неділю

Цього дня краще не займатися жодною фізичною працею, включно з прибиранням. У неділю варто присвятити час молитві, відпочинку, спілкуванню з рідними.

Будь-які домашні справи, включаючи замітання, вважаються гріхом і можуть "відвернути" Божу ласку. Вважається, що порушення цієї традиції приносить втому, хвороби і смуток.

Не підмітайте після заходу сонця

Народні прикмети забороняють підмітати в темну пору доби. Після заходу сонця віник стає символом втрат: грошей, спокою, внутрішнього ресурсу.

Кажуть, що нічне прибирання "заплутує" енергію дому та відкриває шлях негативу. Тому найкраще завершувати прибирання до сутінків.

Підмітання - це справа, яка пов'язана з удачею та добробутом у прикметах (фото: Freepik)

Викидати сміття ввечері - накликати бідність

У багатьох традиціях існує заборона виносити сміття після заходу сонця. Вважається, що разом зі сміттям з дому йде добробут і достаток.

Особливо небажано це робити в день прибирання - прибутки можуть "зачепити" сміттєвий пакет. Щоб уникнути фінансових втрат, усе зайве краще виносити вранці.

Підмітання через поріг

Поріг у народній культурі - місце енергетично сильне, де стикається простір дому зі світом. Підмітання через нього може викликати сварки між мешканцями, непорозуміння або навіть від'їзд когось із сім’ї.

Також вважається, що через поріг легко "вимести" любов і мир. Саме тому віник має залишатися в межах кімнати.

Чому не можна підмітати від центру до країв

Правильний напрям підмітання - від стін до середини кімнати. Якщо ж робити навпаки, ніби "вимітаєш" силу мешканців, їхню енергію та здоров’я.

Також кажуть, що це порушує циркуляцію позитивної енергії в оселі. Навіть така дрібниця, як напрям руху віника, може вплинути на самопочуття родини.