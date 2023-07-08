Пам'ятаємо, що поставлено на карту. Британія пообіцяла і надалі підтримувати Україну

Британія й надалі буде продовжувати підтримувати Україну в війні, що почала РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

"Минуло 500 днів відтоді, як Росія розпочала свій жорстокий і боягузливий напад на Україну, народ якої боровся важче та з більшою мужністю, ніж могли передбачити їхні вороги", - йшлось в повідомленні.

Міністерство нагадало, що народ України бореться не лише за те, щоб відбити незаконне вторгнення на свою суверенну землю, але й за кожного громадянина Європи та світу.

"Давайте не забувати, що стоїть на кону... Саме тому ми будемо продовжувати, не зупиняючись, підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - наголосили в Міноборони Британії.

Допомога від Британії

Нещодавно Британія оголосила про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 3 млрд доларів впродовж наступних трьох років.

Також уряд Великої Британії анонсував передачу Україні нової військової допомоги в галузі протиповітряної оборони.

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