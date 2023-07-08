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Помним, что поставлено на карту. Британия пообещала и дальше поддерживать Украину

Новина українською →
Великобритания, Суббота 08 июля 2023 22:02
Помним, что поставлено на карту. Британия пообещала и дальше поддерживать Украину Фото: Минобороны Британии пообещало и дальше продолжать поддержку Украины (ua.news)
Автор: Карина Левицкая

Британия и в дальнейшем будет продолжать поддерживать Украину в войне, которую начала РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

"Прошло 500 дней с тех пор, как Россия начала свое жестокое и трусливое нападение на Украину, народ которой боролся тяжелее и с большим мужеством, чем могли предвидеть их враги", - говорилось в сообщении.

Министерство напомнило, что народ Украины борется не только за то, чтобы отразить незаконное вторжение на свою суверенную землю, но и за каждого гражданина Европы и мира.

"Давайте не забывать, что стоит на кону... Именно поэтому мы будем продолжать, не останавливаясь, поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - отметили в Минобороны Великобритании.

Помощь от Британии

Недавно Британия объявила о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 3 млрд долларов в течение следующих трех лет.

Также правительство Великобритании анонсировало передачу Украине новой военной помощи в области противовоздушной обороны.

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