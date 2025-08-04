Пам’ять про жертв. Україна і Польща розпочали спільні ексгумаційні роботи у Львові

Роботи почались 4 серпня і триватимуть орієнтовно до 30 числа цього місяця.

Експедиція спрямована на перепоховання останків солдатів Війська Польського, які загинули у 1939 році під час оборони Львова від німецьких військ.

Воїни були представниками різних національностей, що підкреслює багатонаціональний склад оборонців міста.

Заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України Андрій Наджос наголосив, що проведення робіт стало можливим завдяки тісній двосторонній співпраці між Україною і Польщею.

Фото: Пошуки останків воїнів Війська Польського почались на Збоїщах у Львові (mcsc.gov.ua)

"Пам’ять про жертв Другої світової війни - це не лише про минуле, це про наші сьогоднішні цінності: гідність, взаємну повагу, здатність до діалогу", - підкреслив Наджос.

За словами керуючого справами виконавчого комітету Львівської міськради Євгена Бойка, колишній цвинтар на Збоїщах існував до 1960-х років і остаточно був ліквідований у 1987 році.

У 1990-х на його місці встановили символічний дерев’яний хрест із написом польською мовою.

Пошукові та ексгумаційні роботи проводяться у межах широкої двосторонньої співпраці, спрямованої на осмислення спільної історії та збереження пам’яті про загиблих.