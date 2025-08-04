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Память о жертвах. Украина и Польша начали совместные эксгумационные работы во Львове

Фото: Поиски останков воинов Войска Польского начались на Збоищах во Львове (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

На территории бывшего кладбища на Збоищах во Львове начались совместные поисково-эксгумационные работы украинско-польской экспедиции.

Работы начались 4 августа и продлятся ориентировочно до 30 числа этого месяца.

Экспедиция направлена на перезахоронение останков солдат Войска Польского, погибших в 1939 году во время обороны Львова от немецких войск.

Воины были представителями разных национальностей, что подчеркивает многонациональный состав защитников города.

Заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Андрей Наджос подчеркнул, что проведение работ стало возможным благодаря тесному двустороннему сотрудничеству между Украиной и Польшей.

 
Фото: Поиски останков воинов Войска Польского начались на Збоищах во Львове (mcsc.gov.ua)

"Память о жертвах Второй мировой войны - это не только о прошлом, это о наших сегодняшних ценностях: достоинстве, взаимном уважении, способности к диалогу", - подчеркнул Наджос.

По словам управляющего делами исполнительного комитета Львовского горсовета Евгения Бойко, бывшее кладбище на Збоищах существовало до 1960-х годов и окончательно было ликвидировано в 1987 году.

В 1990-х на его месте установили символический деревянный крест с надписью на польском языке.

Поисковые и эксгумационные работы проводятся в рамках широкого двустороннего сотрудничества, направленного на осмысление общей истории и сохранение памяти о погибших.

Эксгумация жертв

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине 24 апреля начали эксгумацию жертв Волынской трагедии - граждан Польши, погибших в 1945 году.

Это первая эксгумация жертв Волынской трагедии за много лет.

4 мая Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины рассказало, что уже найдены останки более 30 человек. Эксгумированы более 20 человек. Кроме того, было обнаружено и изъято довольно значительное количество артефактов: пуговиц, ботинок, монет.

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