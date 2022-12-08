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Палять будинки, "насипаючи" ракетами. Окупанти вранці обстріляли Куп'янськ (фото)

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Харків, Четвер 08 грудня 2022 09:57
Палять будинки, "насипаючи" ракетами. Окупанти вранці обстріляли Куп'янськ (фото) Фото: вранці 8 грудня росіяни обстріляли Куп'янськ (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Рано вранці у четвер, 8 грудня, російські окупанти обстріляли Куп'янськ (Харківська область) ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні близько 4:30 ранку ворог завдав по Куп'янську ракетний удар. Ракета С-300 влучила в землю під фундаментом адмінприміщення. Зруйновано стіну будівлі, пошкоджене авто, вибиті вікна. Попередньо - без постраждалих", - розповів він.

Крім того, за його словами, вчора внаслідок ворожих обстрілів в Куп'янську був пошкоджений житловий будинок, сталася пожежа.

"Попередньо - без постраждалих",- додав Синєгубов.

До того ж, як зазначив очільник регіону, внаслідок обстрілу ракетами С-300 в районі Печеніг Чугуївського району сталися пожежі в полях.

Як повідомлялось, російські війська готуються до ймовірного до контрнаступу на Куп'янському напрямку.

Нагадаємо, що Куп'янськ було звільнено на початку вересня під час контрнаступу українських військ у Харківській області. Проте окупанти майже щодня обстрілюють місто та район.

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Обстріл Купянск
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