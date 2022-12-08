Жгут дома, "насыпая" ракетами. Оккупанты утром обстреляли Купянск (фото)
Ранним утром в четверг, 8 декабря, российские оккупанты обстреляли Купянск (Харьковская область) ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Сегодня около 4:30 утра враг нанес по Купянску ракетный удар. Ракета С-300 попала в землю под фундаментом админпомещения. Разрушена стена здания, повреждены авто, выбиты окна. Предварительно - без пострадавших", - рассказал он.
Кроме того, по его словам, вчера в результате вражеских обстрелов в Купянске был поврежден жилой дом, произошел пожар.
"Предварительно - без пострадавших", - добавил Синегубов.
К тому же, как отметил глава региона, в результате обстрела ракетами С-300 в районе Печенег Чугуевского района произошли пожары в полях.
Как сообщалось, российские войска готовятся к вероятному контрнаступлению на Купянском направлении.
Напомним, что Купянск был освобожден в начале сентября во время контрнаступления украинских войск в Харьковской области. Однако оккупанты почти каждый день обстреливают город и район.
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