"Палп Милл Принт" заявила о препятствовании законной деятельности

Иллюстративное фото (facebook.com pulpmillprint)

Владельцы допускают, что их бизнес хотят попросту "отжать" руками силовых структур

Один из крупнейших полиграфических комплексов в Европе с австро-немецкими инвестициями ООО "Палп Милл Принт" заявил о препятствовании законной деятельности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании на Facebook.

Сообщается, что 25 ноября на предприятие ворвались более 50 человек в балаклавах, спецобмундировании и с огнестрельным оружием. С нарушением ряда процессуальных норм на территории предприятия действия проводили представители СБУ, полиции и прокуратуры, утверждает "Палп Милл Принт".

"В течение 14 часов правоохранительные органы препятствовали ведению предпринимательской деятельности компании с европейскими инвестициями, проводился обыск предприятия, которое не фигурировало в постановлении суда. Причина - ООО "Палп Милл Принт", выиграл аукцион по продаже имущественного комплекса обанкротившегося ЧАО "Блиц-Информ" на торгах, которые состоялись 18 ноября 2019 года. ООО "Палп Милл Принт" полностью оплатил стоимость выкупленного на аукционе имущества, однако оформить право собственности ему не дают правоохранительные органы", - говорится в заявлении.

Отмечается, что уже через несколько часов после завершения аукциона и оглашения результатов, в государственном реестре прав собственности на недвижимость появилось сообщение о наложении ареста на имущество ЧАО "Блиц-Информ", по постановлению следственного судьи Печерского районного суда Киева, в рамках открытого накануне уголовного производства. И хотя арест наложен только на имущество, находящееся в залоге "Укрэксимбанк", продажа имущества, как имущественного комплекса была заблокирована, заявляет компания.

На следующий день, 26 ноября 2019 следователи пытались попасть на территорию предприятия с "просроченным" постановлением суда.

"Владельцы ООО "Палп Милл Принт", подозревают, что предприятие и его территорию хотят попросту "отжать" руками силовых структур.

За 2 года своего существования ООО "Палп Милл Принт" создала более 500 рабочих мест и регулярно платит налоги в государственную казну. 22 ноября 2019 года полиграфический комплекс получил награду "Компания года" за вклад в развитие Украины", - резюмировали авторы заявления.