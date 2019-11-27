"Палп Мілл Прінт" заявила про перешкоджання законній діяльності

Ілюстративне фото (facebook.com pulpmillprint)

Власники допускають, що їхній бізнес хочуть просто "віджати" руками силових структур

Один з найбільших поліграфічних комплексів в Європі з австро-німецькими інвестиціями ТОВ "Палп Мілл Прінт" заявив про перешкоджання законній діяльності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії на Facebook.

Повідомляється, що 25 листопада на підприємство вдерлось більше 50 осіб в балаклавах, спецобмундируванні та з вогнепальною зброєю. З порушенням ряду процесуальних норм на території підприємства проводили дії представники СБУ, поліції та прокуратури, стверджує "Палп Мілл Прінт".

"Протягом 14 годин правоохоронні органи перешкоджали веденню підприємницької діяльності компанії з європейськими інвестиціями, проводився обшук підприємства, яке навіть не фігурувало у постанові суду. Причина - ТОВ "Палп Мілл Прінт", виграв аукціон з продажу майнового комплексу збанкрутілого ПрАТ "Бліц-Інформ" на торгах, що відбулись 18 листопада 2019 року. ТОВ "Палп Мілл Прінт" повністю оплатив вартість викупленого на аукціоні майна, однак оформити право власності йому не дають правоохоронні органи", - йдеться у заяві.

Зазначається, що вже через кілька годин після завершення аукціону та оголошення результатів, в державному реєстрі прав власності на нерухомість з’явилось повідомлення про накладення арешту на майно ПрАТ "Бліц-Інформ", за ухвалою слідчого судді Печерського районного суду Києва, в межах відкритого напередодні кримінального провадження. І хоча арешт накладено тільки на майно, що перебуває в заставі "Укрексімбанк", продаж майна, як майнового комплексу було заблоковано, заявляє компанія.

На наступний день, 26 листопада 2019 слідчі намагались потрапити на територію підприємства з "простроченою" постановою суду.

"Власники ТОВ "Палп Мілл Прінт", підозрюють, що підприємство та її територію хочуть просто "віджати" руками силових структур.

За 2 роки свого існування ТОВ "Палп Мілл Прінт" створила більше 500 робочих місць та регулярно сплачує податки у державну казну. 22 листопада 2019 року поліграфічний комплекс отримав нагороду "Компанія року" за вклад у розвиток України", - резюмували автори заяви.