Пальне по 100 грн: на яких АЗС подорожчав бензин та дизель після вихідних

Українські мережі АЗС продовжують підіймати ціни на пальне. Після вихідних вартість окремих видів бензину та дизеля зросла на 2-5 грн.
Про зміни на АЗС та скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на понеділок, 14 вересня - у матеріалі РБК-Україна.
Державна "Укрнафта" суттєво підняла вартість пального. Стандартний А-95 та преміальний А-95 Energy додали в ціні одразу 5 грн та 2 грн відповідно (до 83,90 грн/л та 86,90 грн/л).
Бензин А-92 на АЗС "Укрнафти" подорожчав на 2 грн (до 81,90 грн/л). Дизельне пальне зросло на 5 грн (до 96,90 грн/л), а преміальне ДП Energy - на 1 грн (до 94,90 грн/л).
Оператор SOCAR підвищив ціну на преміальні марки: бензин NANO 100, ДП NANO та ДП NANO Extro додали по 1,10 грн і сягнули позначок 100 грн/л, 99,90 грн/л та 100 грн/л відповідно.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 14 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Мережа WOG підняла ціну на стандартне дизельне пальне ДП Євро-5 на 1 грн - до 98,90 грн/л.
Натомість ОККО утримала цінники на рівні п'ятниці, 11 вересня.
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